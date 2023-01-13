Министр финансов Сергей Марченко заявил, что нынешней финансовой поддержки Украины со стороны Запада недостаточно, поскольку война затягивается. Он сообщил, что в 2023 году около 50% государственного бюджета направится на национальную безопасность и оборону.

Об этом Марченко написал в колонке для журнала Time.

Марченко отмечает, что месяцы войны "превратили Украину из страны со стабильными и перспективными финансовыми показателями в страну, которая направляет все ресурсы на борьбу, борясь с тяжелыми экономическими последствиями".

Он называет неутешительные цифры: экономический спад на 30%, инфляция около 28%, до 8 млн беженцев, безработица около 30%, и сотни разрушенных или поврежденных предприятий и производств.

По его словам, в 2023 году дефицит государственного бюджета Украины достигнет 38 миллиардов долларов. А текущего уровня поддержки недостаточно.

"Поддержка международных партнеров сыграет решающую роль в том, как мы переживем 2023 бюджетный год. Мы приветствуем намерение США продолжить предоставление грантов Украине, а также предложение Еврокомиссии запустить новую полномасштабную программу макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Но поскольку война затягивается, этого недостаточно", - пишет Марченко.

Марченко считает, что решить проблему поможет реализация предложения Зеленского и Шмыгаля о создании "платформы для финансовой координации" по примеру военной платформы Рамштайн.

"Идея разработки этой платформы заключается в том, чтобы на регулярной основе собирать за стол переговоров страны-члены "Большой семерки" и международные финансовые институты, чтобы облегчить обмен информацией о ключевых событиях и прогнозах, а также обеспечить своевременное и эффективное направление финансовой помощи от различных доноров", - пишет Марченко.

Как писала "Страна", в декабре Украина получила два миллиарда долларов грантовых средств, выделенных США, для социальных выплат.

Напомним, что в МВФ оценили потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году на уровне 60 миллиардов долларов.