Министр финансов Украины заявил, что текущей финансовой помощи Запада недостаточно, так как война затягивается
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что нынешней финансовой поддержки Украины со стороны Запада недостаточно, поскольку война затягивается. Он сообщил, что в 2023 году около 50% государственного бюджета направится на национальную безопасность и оборону.
Об этом Марченко написал в колонке для журнала Time.
Марченко отмечает, что месяцы войны "превратили Украину из страны со стабильными и перспективными финансовыми показателями в страну, которая направляет все ресурсы на борьбу, борясь с тяжелыми экономическими последствиями".
Он называет неутешительные цифры: экономический спад на 30%, инфляция около 28%, до 8 млн беженцев, безработица около 30%, и сотни разрушенных или поврежденных предприятий и производств.
По его словам, в 2023 году дефицит государственного бюджета Украины достигнет 38 миллиардов долларов. А текущего уровня поддержки недостаточно.
"Поддержка международных партнеров сыграет решающую роль в том, как мы переживем 2023 бюджетный год. Мы приветствуем намерение США продолжить предоставление грантов Украине, а также предложение Еврокомиссии запустить новую полномасштабную программу макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Но поскольку война затягивается, этого недостаточно", - пишет Марченко.
Марченко считает, что решить проблему поможет реализация предложения Зеленского и Шмыгаля о создании "платформы для финансовой координации" по примеру военной платформы Рамштайн.
"Идея разработки этой платформы заключается в том, чтобы на регулярной основе собирать за стол переговоров страны-члены "Большой семерки" и международные финансовые институты, чтобы облегчить обмен информацией о ключевых событиях и прогнозах, а также обеспечить своевременное и эффективное направление финансовой помощи от различных доноров", - пишет Марченко.
Как писала "Страна", в декабре Украина получила два миллиарда долларов грантовых средств, выделенных США, для социальных выплат.
Напомним, что в МВФ оценили потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году на уровне 60 миллиардов долларов.