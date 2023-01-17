Еврокомиссия 17 января перечислила первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи (MFA+) на сумму до 18 млрд евро для Украины.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

В сообщении отмечают, что при стабильной, регулярной и предсказуемой финансовой поддержке в размере до 18 млрд евро на 2023 год Украина сможет продолжать выплачивать заработную плату и пенсии и поддерживать работу основных коммунальных услуг, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев.

"Это также позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить жизненно важную инфраструктуру, разрушенную Россией в ходе ее агрессивной войны, такую как энергетическая инфраструктура, системы водоснабжения, транспортные сети, дороги и мосты", - добавили в Еврокомиссии.

По сравнению со стандартными программами MFA и с учетом текущих обстоятельств в Украине этот инструмент MFA+ предлагает Украине повышенную гибкость и более выгодные условия заимствования. Украина должна будет погасить льготные кредиты в течение 35 лет, начиная с 2033 года. В знак солидарности ЕС также предложил покрыть расходы Украины по процентным ставкам, поддерживаемые, при необходимости, за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС.

Ранее премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в 2022 году Украина получила от международных партнеров около 1 триллиона гривен. Самый большой объем средств предоставили США.

Также Шмыгаль признал, что без финансовой помощи Евросоюза Украина не сможет выплачивать пенсии и зарплаты.