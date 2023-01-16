Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Первый транш в размере 3 млрд евро Украина рассчитывает получить на этой неделе.

"Это поможет сохранить макроэкономическую стабильность в будущем", - добавил Шмыгаль.

Как писала "Страна", 13 января министр финансов Украины заявил, что текущей финансовой помощи Запада недостаточно, так как война затягивается.

Напомним, генсек НАТО призвал союзников усилить военную помощь Украине на фоне ожесточенных боев в Бахмуте и Соледаре.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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Олеся Медведева рассказывает о последних событиях в Украине в своем блоге.