Украина может завершить переговоры о вступлении и подписать соглашение о членстве в Евросоюзе через два года.

Такое заявление сделал в пятницу, 13 января, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Telegram-канал политика.

"Сейчас мы завершаем выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии, которые позволят нам запустить следующие шаги по интеграции", - заявил Шмыгаль.

На очереди – анализ соответствия украинского законодательства европейскому. Параллельно с этим будут готовиться к переговорам о вступлении.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как обстоит дело с выполнением семи рекомендаций Евросоюза.

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