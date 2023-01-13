Киев 2 февраля, за день до саммита Украина-ЕС, планируют посетить около 15 европейских комиссаров, однако окончательный список еще не сформирован.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Дана Спинант в комментарии AFP, пишет Barrons.



Спинант сказала, что "около 15 комиссаров" из 27 могут посетить Киев для участия во встрече. Этот визит показывает "масштаб нашей работы с Украиной" и подтверждает поддержку страны со стороны ЕС, добавила представитель Еврокомиссии.



Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентами Европейского совета и Европейской комиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляен 3 февраля, чтобы обсудить финансовую и военную поддержку Украины по борьбе с российским вторжением.



Напомним, саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля. Темой саммита, вероятно, будет продолжение поддержки Украины. Лидеры Евросоюза также оценят путь украинского государства к членству в блоке. Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил февральский саммит Украина-ЕС с президентом Евросовета.

Напомним, по словам посла Украины в Турции, 24 февраля в Нью-Йорке планируют провести саммит мира.