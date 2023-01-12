Мирный саммит, который Украина предложила провести на площадке ООН с ее генсеком в качестве возможного посредника, планируется провести в Нью-Йорке 24 февраля.

Об этом со ссылкой на слова посла в Анкаре Василия Боднара сообщает турецкое агентство Анадолу.

Саммит планируют провести под эгидой генсека ООН Антониу Гуттериша в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам Боднара, надежда на достижение мира есть, но это возможно только в том случае, если российские войска будут полностью выведены с территории Украины.

Подробнее о процессах украинской "формулы мира" и "саммита мира" "Страна" разбиралась в отдельном материале.

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