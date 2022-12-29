Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что Италия готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине.

Об этом пишут итальянские СМИ.

В связи с этим итальянский премьер готовит визит в Киев в феврале, по данным изданий.

"Именно поэтому я планирую отправиться в Киев до конца февраля. Потому что я считаю, что 24 февраля "через год после начала войны в Украине" инициатива может быть взята. Об этом я говорю с президентом Украины Зеленским", - цитируют Мелони итальянские СМИ.

Она также заявила, что "пока не созреют условия для мира, надо продолжать поддерживать Украину".

Напомним, ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш готов выступить посредником по урегулированию в Украине, если все стороны будут на это согласны.

Также мы западные СМИ ранее писали, что страны Запада в частном порядке обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией.

Кроме того, сообщалось, что Украина хочет до конца февраля провести саммит ООН и представить там свой мирный план.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.