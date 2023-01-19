Новsый пакет крупный пакет военной помощи от США, объем которого может составить 2,6 миллиарда долларов, может включать около 100 боевых машин Stryker и по меньшей мере 50 бронированных машин Bradley.

Об этом сообщает Associated Press.

"Впервые поддержка будет включать около 100 боевых машин Stryker и по меньшей мере 50 бронированных машин Bradley, чтобы позволить украинским силам быстрее и безопаснее передвигаться на линии фронта", - пишет издание.

Сейчас США завершают разработку над этим пакетом помощи. По данным AP, цифры могут измениться, когда администрация Джо Байдена завершит его обсуждение.

Кроме этого, ожидается, что помощь будет включать тысячи боеприпасов, в том числе ракеты для систем ПВО.

Планируется, что об очередном пакете будет объявлено по итогам встречи на базе "Рамштайн" в Германии 20 января. В ней примут участие министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Напомним, ранее в Politico сообщали, что в этот пакет войдут артиллерия, боеприпасы и бронетехника, но без танков.

Также мы писали о том, что в Пентагоне сообщили, что США пока не готовы к поставкам Украине танков "Абрамс".