В пятницу, 20 января, в Германии началось заседание на базе "Рамштайн", где будут обсуждать поставки оружия Украине.

Об этом пишет СNN.

Глава Пентагона Ллойд Остин в своем выступлении заявил, что в войне в Украине наступает переломный момент. Он добавил, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Ранее сообщалось, что глава минобороны Литвы заявил, что Украина может получить танки Leopard после заседания "Рамштайн".

Также CNN вчера сообщал, что глава Пентагона пообещал "давить на немцев", чтобы склонить их к передаче Украине танков Leopard.

Кроме того, мы писали, что Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму около $2,5 млрд.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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