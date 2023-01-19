Появилось новое вечернее обращение президента.

Основное в традиционном обращении Владимира Зеленского:

Сообщил о заседании ставки верховного главнокомандующего, на котором МВД представлял глава Нацполиции Игорь Клименко. Также присутствовали главы нескольких областей, которые докладывали о готовности теробороны.

Отметил пограничников Луганского и Краматорского отрядов, которые защищают Бахмут.

Поблагодарил некоторые западные страны за решение поставить новую военную помощь и сказал, что ждет решения от еще одной страны - Германии.

Сообщил о встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и телефонном разговоре с президентом ОАЭ.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.