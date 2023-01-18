Трагедия в Броварах, бои на Донбассе и военная помощь от Канады. Вечернее обращение Зеленского
В среду, 18 января, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое вечернее обращение.
Основное в вечернем обращении президента:
- Сообщил, что спасательная операция на месте падения вертолета в Броварах Киевской области длилась 9 часов. Данные по жертвам: погибло 14 человек (включая одного ребенка), 25 человек ранены (в том числе 11 детей).
- Сказал, что погибших руководителей МВД нелегко заменить, временно министерством руководит глава Национальной полиции Игорь Клименко.
- Сообщил, что эпицентр сражений по-прежнему на Донбассе, причем интенсивность обстрелов усилилась.
- Рассказал о новом пакете помощи, который готовит Канада - в него войдут бронемашины.
Напомним, "Страна" собрала основные версии, которые обсуждаются к данному моменту по поводу случившейся катастрофы вертолета в Броварах, в которой погибло руководство МВД.
Тем временем война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.
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