В среду, 18 января, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое вечернее обращение.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил, что спасательная операция на месте падения вертолета в Броварах Киевской области длилась 9 часов. Данные по жертвам: погибло 14 человек (включая одного ребенка), 25 человек ранены (в том числе 11 детей). Сказал, что погибших руководителей МВД нелегко заменить, временно министерством руководит глава Национальной полиции Игорь Клименко. Сообщил, что эпицентр сражений по-прежнему на Донбассе, причем интенсивность обстрелов усилилась. Рассказал о новом пакете помощи, который готовит Канада - в него войдут бронемашины.

Напомним, "Страна" собрала основные версии, которые обсуждаются к данному моменту по поводу случившейся катастрофы вертолета в Броварах, в которой погибло руководство МВД.

Тем временем война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.