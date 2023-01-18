"Страна" собрала основные версии, обсуждаемые на данный момент по поводу случившейся катастрофы вертолета в Броварах, в которой погибло руководство МВД.

Первая - вертолет летел на низкой высоте (этот факт подтверждает начальник полиции Киевской области Андрей Небытов) и мог задеть некий объект. Эксперты говорят, что украинские вертолеты около Киева действительно часто летают на небольшой высоте из соображений безопасности - рядом находится Беларусь, где стоят российские системы ПВО. И чем ниже летит вертолет, тем труднее его сбить.

Вторая версия - вертолет был подбит или что-то взорвалось на борту. На это указывает ряд заявлений свидетелей трагедии.

По словам одной из свидетельниц, вертолет уже горел, прежде чем врезаться в здание детсада.

Отметим, что если вертолёт действительно горел перед падением, то это может указывать как на пожар на борту по какой-то причине, так и на поражение из ПЗРК или из системы ПВО.

Последняя версия особо популярна в России, где уже развили целую конспирологию о том, кто мог подбить вертолет. Хотя в данном случае должен был быть виден запуск ракеты, но никто из свидетелей об этом не сообщал. Нет пока и подтверждающих видео ни запуска ракеты, ни пожара на вертолёте перед падением.

Третья группа версий - техническая неисправность. Мы уже писали о проблемах с моделями вертолёта Super Puma, который и разбился в Броварах. Ранее с такими моделями уже случались аварии.

Более того, как пишет журналистка Галина Плачинда, о неполадках было известно, но из-за коррупционной схемы никто меры не принимал.

"Еще в сентябре СБУ сообщила, что разоблачила масштабную коррупционную схему в ГСЧС, которая ставила под угрозу жизнь тысяч украинцев. На этом "схематозе" руководство Службы, по информации СБУ, ежемесячно обогащалось на 10 миллионов гривен. Буквально в ноябре Специальный авиационный отряд оперативно-спасательной службы ГСЧС без использования системы открытых торгов заказал у компании Airbus Helicopter инспекцию вертолета… за 62 млн. гривен. Это те вертолеты, от которых в свое время отказалась Норвегия после тамошней авиакатастрофы, в которой погибли 13 человек. По имеющейся информации, причиной сегодняшней катастрофы стала элементарная неполадка вертолета", - утверждает журналистка.

Подробнее о катастрофе и о ее причинах "Страна" писала ранее.

Тем временем поисково-спасательные работы в Броварах уже завершены, сообщают в ГСЧС. По последним данным, погибли 14 человек, в том числе один ребенок (изначально сообщалось о трех погибших детях). Травмы получили 25 человек, среди них 11 детей.

МВД опубликовало имена погибших пилотов и пассажиров вертолета: министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, члены экипажа Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов, помощница главы МВД Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко и фотограф Николай Анацкий.