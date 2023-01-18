Стали известны имена погибших пилотов и пассажиров вертолета, упавшего в Броварах Киевской области.

Список тех, кто был на борту вертолета, публикует МВД в телеграм-канале.

Среди погибших:

Министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, Александр Василенко, член экипажа, Константин Коваленко, член экипажа, Иван Касьянов, член экипажа, Татьяна Шутяк, помощница главы МВД, Михаил Павлушко, руководитель охраны министра, Николай Анацкий, фотограф.

Коллектив МВД выражает соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, погибли 17 человек, травмированы - 25, в том числе 11 детей. Все пострадавшие госпитализированы. СБУ начала досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах и уже озвучила версии авиакатастрофы.

Мы сообщали, что Зеленский выразил соболезнования родным погибших в Броварах и поручил СБУ расследовать произошедшее.

Кроме того, писали, что лидеры европейских стран выразили соболезнования из-за авикатастрофы в Броварах.

На месте трагедии в Броварах продолжают ликвидировать последствия крушения вертолета.

Подробно о том, что известно об авиакатастрофе можно почитать в нашем обновляемом материале.