МВД опубликовало имена погибших пилотов и пассажиров упавшего в Броварах вертолета
Стали известны имена погибших пилотов и пассажиров вертолета, упавшего в Броварах Киевской области.
Список тех, кто был на борту вертолета, публикует МВД в телеграм-канале.
Среди погибших:
- Министр внутренних дел Денис Монастырский,
- первый заместитель министра Евгений Енин,
- госсекретарь МВД Юрий Лубкович,
- Александр Василенко, член экипажа,
- Константин Коваленко, член экипажа,
- Иван Касьянов, член экипажа,
- Татьяна Шутяк, помощница главы МВД,
- Михаил Павлушко, руководитель охраны министра,
- Николай Анацкий, фотограф.
Коллектив МВД выражает соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, погибли 17 человек, травмированы - 25, в том числе 11 детей. Все пострадавшие госпитализированы. СБУ начала досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах и уже озвучила версии авиакатастрофы.
Мы сообщали, что Зеленский выразил соболезнования родным погибших в Броварах и поручил СБУ расследовать произошедшее.
Кроме того, писали, что лидеры европейских стран выразили соболезнования из-за авикатастрофы в Броварах.
На месте трагедии в Броварах продолжают ликвидировать последствия крушения вертолета.
Подробно о том, что известно об авиакатастрофе можно почитать в нашем обновляемом материале.