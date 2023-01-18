ГСЧС приводит новые данные по жертвам авиакатастрофы в Броварах. Количество погибших увеличилось.

Сообщение спасателей появилось в телеграм-канале.

Погибли 17 человек (ранее сообщалось о 16-ти) в том числе - 4 ребенка, травмированы 25 человек, в том числе 11 детей, они госпитализированы.

Психологическую помощь оказали 51 человеку.

В то же время, мэр Броваров Игорь Сапожко сообщает, что в результате крушения вертолета погиб один ребенок.

Это сообщение противоречит данным, которые публикует ГСЧС.

Также полиция публикует видео с места крушения.

Напомним, на город рухнул вертолет, в котором летело руководство МВД. Среди погибших - министр внутренних дел Денис Монастырский, его зам и госсекретарь ведомства.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что рухнул вертолет модели Super Puma, переданный Францией. Такие вертолеты есть у всех силовых структур - пограничников, МВД и Нацгвардии. Данный вертолет принадлежал ГСЧС (ЕС-225, бортовой номер 54). Причины трагедии пока достоверно неизвестны. Между тем, СБУ уже озвучило версии авиакатастрофы.

Как сообщалось, вертолет с руководством МВД летел в одну из горячих точек.

На месте трагедии в Броварах продолжают ликвидировать последствия авиакатастрофы. Мы публиковали фото с места трагедии.