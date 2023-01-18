Разбившийся в Броварах борт с руководством МВД Украины летел в Харьковскую область, сообщили в главном управлении Нацполиции Харьковской области.

По словам главы ГУНП Владимира Тимошко, сегодня он "должен был встретить всех, кто летел на борту".

"Сегодня я должен был встретить, должен был пожать руки, должен ... увидеть не только руководителей, нет, - Друзей, которых Уважал, которых ждал. Разговаривал вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и уехал встречать, встречал. Невозможно передать словами, невозможно просто поверить! Непоправимая потеря! Есть люди, после ухода которых остается пустота! Родные, близкие, держитесь! Они точно этого хотели бы!", - написал Тимошко в Facebook.

Напомним, в Офисе президента заявляли, что погибший в Броварах министр Денис Монастырский летел в одну из горячих точек.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран выразили соболезнования из-за авикатастрофы в Броварах.

Также мы подробно писали о том, что известно о падении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД.