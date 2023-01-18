Лидеры европейских стран выражают соболезнования из-за авикатастрофы в Броварах. Среди выразивших сочувствие - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Польши Анджей Дуда, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Трагедия поразила сердце истерзанной войной Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и всей страны после крушения вертолета в Броварах. Мы скорбим вместе с вами", - написала Урсула фон дер Ляйен.

"Мы разделяем горе Украины из-за трагического крушения вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших", - пишет Шарль Мишель.

"С глубокой грустью получил информацию о крушении вертолета в Броварах под Киевом, в результате которого погибли несколько человек, в том числе высокопоставленные сотрудники МВД Украины. Мои мысли с семьями и близкими жертв", - описал свои чувства президент Польши.

"С ужасом узнал о гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина. Они были отличными партнерами по сотрудничеству и друзьями. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким", - пишет глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Известие о смерти Дениса Монастырского, Евгения Енина и Юрия Лубковича меня глубоко потрясло.

Мои соболезнования семьям всех жертв этой трагедии. Денис - настоящий украинский герой - за последний год проявил себя отважным лидером и стоиком...Он был моим другом. Работать с ним в прошлом году было честью. Министерства громады и МВД во всех 27 столицах очень почувствуют этой утрате. Мы продолжим нашу работу, помогая украинцам и помогая Украине, в память о Денисе. Слава Украине!", - написала Йоханссон.

"Мои глубочайшие соболезнования семьям Дениса Монастырского и других невинных жертв очередной трагедии в Украине", - написал в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс сообщила, что шокирована трагической гибелью руководства МВД Украины и мирных жителей: "Я хорошо знала и министра Монастырского, и его первого заместителя Енина. Мои искренние соболезнования их семьям и нашим партнерам в правительстве Украины в связи с этой утратой".

"Только что услышала о крушении вертолета в Украине. Глубочайшие соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Эстония скорбит вместе с вами.

Еще одно трагическое напоминание о невероятно высокой цене, которую Украина платит за свою борьбу за свободу против России", - написала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Напомним, на город рухнул вертолет, в котором летело руководство МВД. Погиб министр Денис Монастырский, его зам и госсекретарь ведомства.

Также мы писали, что в ГСЧС рассказали подробности об авиакатастрофе в Броварах.

В Офисе президента заявили, что вертолет летел в одну из горячих точек. Кроме того, сообщалось, что Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших в Броварах и поручил СБУ расследовать произошедшее.

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