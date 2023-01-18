Воспитательница детского сада в Броварах Антонина Петровна рассказала, что вертолет не упал на детсад, а только задел здание садика, вызвав пожар.

Видео рассказа опубликовано в соцсетях.

Она рассказала, что сначала услышала гул, похожий на полет самолета, и пошла закрыть окна в спальне. В этот момент в садике было четыре ребенка, они кушали. У окна она увидела на крыше винт и падение вертолета.

"Знаете, как бензобак на нас бросили и сразу загорелся садик", – говорит воспитательница.

После этого детей стали сразу эвакуировать.

На опубликованных ранее фото обломки вертолета лежат у соседней многоэтажки.

Глава полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал, куда летело руководство МВД, погибшее в Броварах.

Также "Страна" писала, что не так с французским вертолетом, на котором в Броварах разбилось руководство МВД Украины.

Напомним, в Офисе президента заявляли, что погибший в Броварах министр Денис Монастырский летел в одну из горячих точек.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран выразили соболезнования из-за авикатастрофы в Броварах.

Также мы подробно писали о том, что известно о падении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД.