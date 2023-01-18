В Броварах во время крушения вертолета рядом с детским садиком погибли 14 человек (включая одного ребенка).

На месте трагедии после крушения находились родственники жертв трагедии в Броварах. Службы "скорой" и ГСЧС запретили журналистам подходить к мужчине и женщинам, но люди разговаривали о ребёнке.

Позже стала известна судьба близких мужчины, запечатленного на видео.

Как сообщила в соцсетях броварчанка Анна Волкова, мужчину зовут Александр, во время авиакатастрофы сегодня утром он потерял жену и маленькую дочь.

Ранее воспитательница детсада в Броварах рассказала, что вертолет не упал на садик, а задел здание и вызвал пожар.

Очевидцы трагедии рассказали "Стране", что в первые минуты, когда произошла катастрофа, были слышны крики людей в садике. Один мужчина видел, как зарево летело на садик, вернулся галопом назад за сыном, забежал в группу, а окна уже выбиты и горел огонь. Он нашел своего сына, схватил, снял свою курточку и нёс его раздетого домой.

Также сообщалось, что другие очевидцы рассказали о крушении вертолета.

"Страна" подробно писала о том, что не так с французским вертолетом, на котором в Броварах разбилось руководство МВД Украины.