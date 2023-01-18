ГСЧС снова уточнила данные по погибшим в результате крушения вертолета в Броварах. По уточненной информации жертвами стали 14 человек (по состоянию на 14:00 сообщалось о 17 погибших).

Новые данные в 15:00 публикуют спасатели в своем телеграм-канале.

Также сообщают о гибели одного ребенка (ранее сообщалось о четырех погибших детях).

Поисковые работы на месте крушения продолжаются.

Напомним, на город рухнул вертолет, в котором летело руководство МВД. Среди погибших - министр внутренних дел Денис Монастырский, его зам и госсекретарь ведомства.

Как сообщалось, вертолет с руководством МВД летел в одну из горячих точек.

На месте трагедии в Броварах продолжают ликвидировать последствия авиакатастрофы. Мы публиковали фото с места трагедии.

Также МВД опубликовало имена погибших пилотов и пассажиров упавшего в Броварах вертолета.

Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

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