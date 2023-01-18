"Страна" пообщалась с очевидцами авиакатастрофы в Броварах Киевской области, где утром 18 января разбился вертолет и унес жизни 16 человек.

Очевидцы трагедии рассказали "Стране", что в первые минуты, когда произошла катастрофа, были слышны крики людей в садике.

"У нашего соседа сын в подготовительной группе. Он говорит, что только вышел, услышал гул и зарево, вернулся галопом назад в группу, забежал, а окна уже выбиты и в группе огонь. Кричат дети, мамы и нянечки. Он говорит, нашел своего сына, схватил, снял свою курточку и нёс его раздетого домой", - рассказала Любовь Павловна.

Еще одного очевидца зовут Сергей, он живет в доме, который расположен прямо возле детского сада на который рухнул вертолёт.

"Я услышал взрыв, это было где-то 08:15. У меня окна квартиры выходят как раз на сторону, где произошло крушение вертолета. Увидел, что горит детский сад. Я оделся и побежал помогать. Когда я подошел к детскому саму возле центрального входа увидел большой пожар. Увидел разбитое окно, залез туда, но там уже никого не было. Нянечки мне сказали, что все побежали к подвалу. Я побежал туда, там я увидел около 10 детей из уже выводили на улицу", - рассказывает он.

Из потерпевших мужчина видел только двух пилотов, "они лежали возле входа в 19 дом, рядом с винтом двигателя", - рассказывает Сергей.

Напомним, ранее воспитательница детского сада в Броварах описала авиакатастрофу.

Также сообщалось, что что другие очевидцы рассказали о крушении вертолета.