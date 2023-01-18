В Броварах завершили поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета. По последним данным погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины в Telegram-канале.

Сообщается, что травмы получили 25 человек, среди них 11 детей.

Напомним, вертолет рухнул утром в среду, 18 января, рядом с детским садом и жилым домом. В этой катастрофе погибло руководство МВД. Среди погибших - министр внутренних дел Денис Монастырский, его зам и госсекретарь ведомства.

Также МВД опубликовало имена погибших пилотов и пассажиров упавшего в Броварах вертолета.

Мы писали, что воспитательница детсада в Броварах рассказала, что вертолет не упал на садик, а задел здание и вызвал пожар. По ее словам, она услышала гул, похожий на полет самолета, и пошла закрыть окна в спальне. У окна она увидела на крыше винт и падение вертолета.

Мы сообщали, что Зеленский выразил соболезнования родным погибших в Броварах и поручил СБУ расследовать произошедшее.

Кроме того, писали, что лидеры европейских стран выразили соболезнования из-за авикатастрофы в Броварах.

"Страна" следит за новостями 18 января в своем онлайне.