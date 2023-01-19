Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Польша может поставить танки Leopard в Украину, не дожидаясь одобрения Германии.

Об этом пишут немецкие СМИ.

"Одобрение здесь вторично. Мы либо быстро договоримся, либо сами поступим правильно", - сказал Моравецкий вчера вечером в эфире Polsat News.

Ранее немецкая газета Bild выпустила сразу две публикации о том, готова ли Германия поставлять танки "Леопард" Украине. В первой говорится, что во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту США Джо Байдену. И, по информации Bild, "ясно дал понять свою позицию "основные боевые танки только вместе". При этом во второй публикации говорится, что согласие Германии на поставку танков Украине становится все более вероятным.

Кроме того, сегодня министр обороны Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратились к западным партнерам с призывом предоставить Украине танки. Министры заявили, что "угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна". И пообещали использовать западные танки только в пределах украинской территории (то есть, не нападать собственно на Россию).

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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