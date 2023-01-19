Несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 в Украину в пятницу, 20 января, во время встречи на авиабазе "Рамштайн".

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас, пишет The Guardian.

"Какая-то из стран обязательно отправит танки Leopard в Украину, это точно", - сказал литовский министр.

По словам Анушаускаса, общее количество бронетехники, заявленной на завтрашней встрече министров обороны на авиабазе "Рамштайн" в Германии, исчисляется сотнями, говорится в публикации.

Между тем представители минобороны девяти стран Европы подписали "Таллинскую декларацию", в которой содержится обязательство предоставить Украине танки.

Декларацию подписали министры обороны Великобритании Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, а также представители Дании, Нидерландов, Словакии и Чехии.

Подписанты отметили, что новый уровень поддержки Украины требует предоставления танков, противовоздушной и противоракетной обороны.

"Поэтому мы обязуемся совместно продолжать оказывать беспрецедентную помощь, в частности основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины", - подчеркивают подписанты "Таллинской декларации".

Также они призвали других членов Североатлантического Альянса и партнеров "последовать их примеру".

Тем временем среди подписантов нет Германии, от которой зависит поставка танков Leopard 2 всеми странами.

Напомним, сегодня после жарких дебатов парламент Германии отложил голосование в поддержку передачи танков Leopard в Украину.

А в Польше намекнули, что могут поставить танки Украине, не дожидаясь решения Германии.