В четверг, 19 января, парламент Германии отложил голосование в поддержку передачи танков Leopard в Украину.

Об этом пишет "Укринформ".

После жарких дебатов Бундестаг передал предложение парламентской группы ХДС/ХСС о поставке немецких танков Leopard 1 или Leopard 2 Украине в комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения.

Депутатская группа ХДС/ХСС настаивала на том, что основные боевые танки Leopard должны быть поставлены Украине. Консерваторы призвали федеральное правительство предоставить промышленности и третьим странам разрешение на экспорт Leopard 1 и Leopard 2 и подготовить поставки танков Leopard 2 из составов Бундесвера.

Напомним, президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что многие страны Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили. Очевидно, что речь шла о Германии.

Ранее мы писали, что накануне немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, что Германия готова одобрить поставки Украине танков Leopard, но только при условии, что США предоставят Украине свои танки Abrams.