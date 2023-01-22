В воскресенье, 22 января, в Украине идет уже 333-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 21 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

21 января

13.46 Джонсон был сегодня не только в Буче, но и в Бородянке.

13.44 В телеграмм-каналах публикуют новые видео о вручении повесток. Временами это проходит не беспроблемно.

13.41 Ночью и утром россияне нанесли ракетный удар по двум селам в Запорожье. Об этом в телеграм-канале сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате взрыва в Лежине пострадали жилые дома и инфраструктура села. Взрывной волной повреждены 10 домов: разбиты окна, двери, заборы, крыши, автомобили. Повреждения получили водопровод, газопровод и линия электропередач в секторе общественной застройки, пишет Старух.

Пострадала и Камышеваха, которую обстреливают постоянно. Жертв среди населения нет.

13.20 Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сегодня был замечен в Буче. На видео, распространяющемся в пабликах, его можно узнать по характерной прическе.

Никакого официального объявления визита не былою. Впрочем, Джонсон сейчас не занимает никакого официального поста и может наносить визиты в частном порядке. На этой неделе он встречался в Давосе с представителями Украины - в частности, с мэром Киева Виталием Кличко.

13.18 Польша найдет способ передать Украине немецкие танки Leopard 2 даже без разрешения Германии, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий в интервью агентству РАР.

"Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью. И не позволим России захватить Киев, а потом сжечь Европу", - сказал Моравецкий. Отношение Германии к этому вопросу он назвал "неприемлемым" и потребовал от Берлина более ясного заявления по поводу того, могут ли другие страны, имеющие на вооружении танки Leopard, направлять их Украине.

По его словам, если Германия не даст согласия на поставку Leopard 2, Польша создаст меньшую коалицию государств, готовых поделиться танками и другими военными поставками с Украиной. "Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без", - заявил Моравецкий.

Отметим, что по международным правилам, одна страна не может передавать другой стране оружие без согласия страны-производителя этого оружия.

Впрочем, данное правило уже нарушалось, когда оружие советского производства передавалось Украине без разрешения РФ. Однако, с Германией другая история - она, также как и Польша, член НАТО. И, к тому же, крупный поставщик оружия для польской армии.

13.10 Ситуация на реке Десна по состоянию на утро 22 января нормализовалась, ледяные заторы устранены, сообщает Киевская ОВА.

"В результате проведенных взрывных работ наблюдается снижение уровня воды в районах населенных пунктов Пуховка, Зазимье, Рожны Броварского района. Вода постепенно отходит от домохозяйств садовых обществ, расположенных поблизости", - гласит информация на официальном сайте ОВА. Уточняется, что вода спала более чем на 30 сантиметров.

Между тем, в местных пабликах обсуждается информация о том, что подтоплеными остаются более 600 домов в этом районе.

Напомним, что 21 января была совершена серия подрывов ледовой пробки в районе сел Погребы и Зазимья.

13.03 Сотрудники минюста США в ходе 13-часового обыска в доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр нашли еще шесть секретных документов, рассказал журналистам адвокат Боб Бауэр.

Некоторые документы относятся к тому периоду, когда Байден был сенатором, а другие - ко времени его пребывания на посту вице-президента. По словам адвоката, в ходе обысков также были изъяты "личные рукописные заметки" и "сопутствующие материалы".

Байден и его жена при этом не присутствовали. Президент разрешил следователям провести обыск всего помещения и проверить, есть ли там документы, связанные с его деятельностью на посту вице-президента, или секретные материалы, сообщает ВВС.

12.44 НАБУ сообщило подробности дела Василия Лозинского, заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Его обвиняют в получении 400 тысяч долларов неправомерной выгоды (закупка оборудования и техники по завышенным ценам).

В заявлении Бюро говорится о том, что детективам удалось проникнуть в преступную группировку, где они некоторое время работали под прикрытием. Им удалось установить, что несколько чиновников вошли в контакт с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости. Речь идет о средствах (1,68 млрд грн), которые летом 2022 года Кабинет выделил, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период.

Всего в операции было задействовано 150 сотрудников НАБУ. Следствие еще не закончено - устанавливаются все участники преступной группировки.

Судя по упоминанию о том, что сотрудники НАБУ «внедрились в преступную группировку», скорее всего, использовалась классическая схема «торпеды», когда в окружении Лозинского был внедрен агент НАБУ, предложивший ему взятку, на которой замминистра и поймали.

12.20 Денис Киреев был проверенным агентом Главного управления разведки Минобороны Украине, а убит он был сотрудниками СБУ. Такое заявление сделал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью радио «Свобода». При этом он фактически дал понять, что сотрудники СБУ, которые убили Киреева, действовали в интересах России.

Ситуацию с убийством Киреева глава ГУР описывает так. Примерно за 200 метров до центрального здания СБУ на Владимирской Киреева перехватили сотрудники "Альфы", с криками "Это СБУ!" пересадили Киреева в микроавтобус, который уехал в сторону от центрального офиса, за несколько кварталов, где и произошло убийство.

По словам Буданова, Киреева убили в машине СБУ. И он знает кто конкретно это сделал.

Он также рассказал, что по этому поводу общался с тогдашним главой СБУ Бакановым.

«Был разговор по поводу этой ситуации с тогдашним главой СБУ Бакановым, он не смог ничего толком объяснить, это был наш последний разговор», - заявил Буданов.

Также он высказал свою точку зрения о мотивах убийства Буданова.

«Главная задача Киреева на переговорах с РФ, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Тот, кто убил Киреева, хотел не позволить нам выиграть время. Если вы помните те события, то ситуация тогда была близка к критической. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю", - сказал Буданов.

По его словам, сейчас ГБР ведёт расследования убийства Киреева.

Напомним, ранее подробности этой истории рассказала газета The Wall Street Journal. Она тоже утверждает, что Киреева убили сотрудники СБУ. Причём, по данным издания, его предварительно вызвали на встречу звонком из офиса начальника контрразведки СБУ Поклада.

СБУ пока эту информацию не комментировала.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийство Киреева произошло из-за отсутствия единой координации между ГУР и СБУ.

11.51 Потребление электроэнергии по состояние на воскресное утро - несколько больше, чем вчера, дефицит мощности остается существенным, сообщает "Укрэнерго".

В связи с этим, до всех облэнерго довели более жесткие лимиты, чем вчера.

Причина дефицита все та же - устранение повреждений, нанесенных российской ракетной атакой 14 января.

11.50 Бахмут - оператиывно и стратегически незначительный военный пункт, но оборона этого города является стратегически обоснованной операцией, несмотря на ее издержки для Украины. Такую мысль высказывает Институт изучения войны (ISW) в своей последней сводке.

Расходы, связанные с обороной Бахмута, значительны и, вероятно, включают альтернативные издержки, связанные с оттягиванием сил, необходимых для потенциальных украинских контрнаступательных операциях в других местах. Но Украина также заплатила бы значительную цену, если бы позволила российским войскам легко взять Бахмут, утверждают аналитики ISW.

Логика такова: если бы российские войска взяли Бахмут относительно быстро и «малой кровью», они могли бы надеяться на расширение операций, а Украине пришлось бы спешно организовать оборонительные позиции на менее благоприятной местности.

Учитывают эксперты Института и политический момент, связанный с тем, как может быть воспринят уход из города общественностью.

Напомним, ранее ряд западных СМИ писали, что США советуют украинскому командованию отступить из Бахмута на новые рубежи обороны, чтоб сэкономить силы для подготовки наступления.

11.35 Британские СМИ продолжают писать о мутной истории вокруг иностранного легиона, где служат добровольцы, воюющие на стороне Украины.

Как утверждает Daily Mail, директор легиона по связям с общественностью, уроженка Венгрии Эмеше Файк угрожает опубликовать некие данные, дискредитирующие военное командование. "Если я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла", - приводит газета слова Файк с аудиозаписи разговора, которая была сделана без ее ведома.

Как пишет газета, она готова рассказать о коррупции в украинских войсках и об отношении к иностранным добровольцам.

При этом газета приводит слова одного украинского должностного лица, которое расследует дело Файк, о том, что эти данные, если она их обнародует, будут иметь "катастрофические плохие с геополитической точки зрения" последствия и станут "большой победой для противника".

Отметим, что ранее британская пресса уже писала о том, что Эмеше Файк подозревают в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов. Поэтому до конца непонятно - действительно ли Файк обладает неким компроматом, либо таким образом пытается давить на украинские власти, чтоб те замяли дело против неё.

11.02 Министерство обороны Украины отреагировало на журналистское расследование, в котором говорится о завышении цен закупок питания для украинских военнослужащих.

Военные все обвинения отрицают.

"Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение", - говорится в официальном заявлении Минобороны.

Там говорится также о том, что министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о закупках, ставших предметом журналистского расследования.

Кроме того, Минобороны готовит материалы в СБУ "с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период". Но обещает провести внутреннюю проверку, и в случае обнаружения коррупционных схем, наказать виновных по закону.

10.57 НАБУ официально подтвердило задержание заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры на получении взятки в 400 тыс. долл.

По данным СМИ, речь идет о Василие Лозинском, который был заместителем главы Минрегиона Алексея Чернышова, а в декабре после слияния министерств стал замом министра инфраструктуры Александра Кубракова.

По версии силовиков, он получил взятку за содействие в заключении договоров по закупке оборудования и техники.

Также задержан еще один участник группировки, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины.

Проведен ряд обысков, в ходе которых в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. грн и 38,7 тыс. дол. США.

Сейчас устанавливаются все причастные. В операции принимают участие более 150 сотрудников НАБУ.

В министерстве инфраструктуры вчера уже заявили, что Лозинский будет уволен.

10.43 Представители Главного управления разведки Минобороны Украины сделали несколько прогнозов о дальнейшем ходе войны.

Спикер ГУР Вадим Скибицкий заявил, что о "начале окончания" войны можно будет говорить, когда весна и первые месяцы лета будут позади.

"Мы должны пройти первый этап - весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия перегруппировывается", - напомнил Скибицкий.

Тем не менее, по его мнению, новое наступление россиян на Киев со стороны Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины.

Другой представитель ГУР, Андрей Юсов, анонсировал освобождение Кинбурнской косы к лету. Так, по крайней мере, следует понимать фразу, произнесенную им в эфире телемарафона.

"Я думаю, что новый туристический сезон нас всех порадует", - сказал он в ответ на вопрос о возможных сроках освобождения Кинбурнской косы.

10.24 Позиция Германии помешала принять политическое решение о поставке Украине танков, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Лично я считаю, что в нынешнем состоянии войны нужно поставить танки Украине. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии", - сказал Боррель в интервью El Diario.

Он полагает, что ЕС должен отважиться и принять риск по снабжению Украины необходимым вооружением.

Кроме того, Боррель оценил общую помощь Украине, предоставленную ЕС с начала конфликта. "Речь идет об около 50 миллиардов евро. Это и экономическая помощь, чтобы страна работала, и гуманитарная помощь, помощь беженцам. И мы предоставили Украине военную помощь: 3,5 млрд из Европейского фонда и более 7,5 млрд - вклад государств", - суммировал он.

10.13 Вполне вероятно, новый министр обороны Германии Борис Писториус посетит Украину в феврале. Такую возможность он допустил в интервью Bild am Sonntag.

"Это еще окончательно не определено. Однако бесспорно то, что я быстро отправлюсь в Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель", — сказал Писториус.

При этом, вопрос поставок тяжелых танков танков Leopard 2 Украине он обошел, ограничившись заявлениями о тесном диалоге между союзниками, прежде всего из США.

"Чтобы быть максимально подготовлены к возможным решениям, в пятницу я поручил своей команде тщательно все изучить, чтобы в случае возникновения каких-либо обстоятельств мы не тратили время даром", — заявил Писториус.

10.07 Россия готовится к усиленной военной угрозе на протяжении еще многих лет после завершения войны в Украине, полагает британская разведка.

Именно с этим эксперты связывают запланированное увеличение численности армии РФ до 2026 года на 11% - до 1,5 млн.

"Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится еще много лет после нынешней войны в Украине. Однако России, скорее всего, будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение", - отмечает разведка Британии.

09.54 Украина создает новые воинские соединения под оснащение их натовским вооружением. Об этом в комментарии CNN заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому помощь Запада крайне важна", - сказал генерал-лейтенант.

"Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, поэтому весь батальон оснащен "Брэдли", если мы его получим, или "Леопардами", - добавил Наев (отметим, в поставках "Леопардов" Германия пока отказывает).

Несколько высокопоставленных украинских чиновников заявили CNN, что Украина хочет занять более выгодное положение прежде, чем Россия укрепит свои позиции и нарастит батальонные тактические группы.

Украинцы опасаются, что второе российское наступление может начаться в течение двух месяцев. К весне 150 000 россиян, призванных прошлой осенью, будут обучены и, вероятно, включены в боеспособные части.

09.40 Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности.

09.38 Washington Post рассказывает, как живет западная Украина во время войны.

Две основных беды - отключения света и большое количество похоронок, которые приходят местным жителям с фронта.

Самым большим напоминанием о войне является количество местных жителей, воюющих на востоке. "На фронте около 600 наших мужчин из общины, насчитывающей около 18 500 человек. Многие погибли", - заявил журналистам глава поселка Новый Яричив Петр Соколовский.

Газета описывает похороны одного из военных, который погиб под Бахмутом - Юрия Лойко. Похожая ситуация и в других селах.

"Каждый день из Бахмута привозят новых погибших. Молодые люди умирают - очень молодые люди. Это самое тяжелое для меня - так много моих знакомых умирает", - говорит 49-летняя Оксана Сервило, директор школы в соседнем селе Неслухов.

От проблем со светом эта часть Украины страдает не меньше, чем остальные.

Отключения электроэнергии происходят регулярно, самое продолжительное из них в конце ноября длилось около 30 часов. Во многих деревнях установлены большие генераторы, чтобы школы и другие важные объекты могли функционировать.

По словам мэра Львова Андрея Садового, российские ракеты поразили каждую электроподстанцию ​​в регионе, а некоторые из них были поражены несколько раз. "Ни одна не уцелела - все сильно повреждены. Это катастрофа", - сказал Садовой американским журналистам.

Даже там, где ударов было меньше всего, отключения электроэнергии никуда не делись. "Мукачево Закарпатской области после захода солнца погружается во тьму. Река Латорица, протекающая через центр города, представляет собой черную ленту", - говорится в статье.

Импорт энергии из Европы ограничивается тем, что электричество в ЕС стоит вдвое или втрое дороже, чем в Украине. Но и без этого отключения сильно ударили по местной экономике. Во Львовской области после примерно 20 атак на инфраструктуру производство за год упало на 11 процентов. Другие западные регионы сообщили об аналогичном снижении.

09.15 Россия продолжает реанимировать тему ядерной войны на фоне западных поставок бронетехники в Украину.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва может применить ядерное оружие, если натовское вооружение начнет бить РФ.

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия", - написал Володин в Telegram.

Отметим, что "своими" Россия также считает земли Крыма и недавно захваченных украинских областей.

По его словам, "своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня".

Володин пишет, что "это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны". Также он допустил применение ядерного оружия в локальном режиме (то есть, по Украине).

"Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - заключил спикер Госдумы.

На днях ряд российских деятелей, среди которых Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл, также поднимали эту тему. Они заявляли, что западные поставки бронетехники и призывы добиться военного поражения России, могут вызвать третью мировую войну с применением ядерного оружия.

Что означают эти заявления, "Страна" анализировала здесь.

08.54 Издание Washington Post в своей редакционной колонке обрушилось на Германию за отказ поставлять Украине танки "Леопард" и призвало Байдена прислать в Киев "Абрамсы".

Отказ Германии поставлять Украине танки стал "первой серьезной трещиной в том, что когда-то было сплошным фронтом НАТО", пишет редакция газеты от своего имени.

В колонке говорится, что немцы, согласно опросам, меньше поддерживают Украину, чем другие страны Запада. А по вопросу об отправке в Украину основных боевых танков жители Германии разделились почти поровну. И канцлер Шольц "приносит разумную стратегию в жертву политического расчета".

Издание призывает Байдена предоставить Украине танки "Абрамс", чтобы разморозить отправку в Киев "Леопардов" (как считается, это условие выдвигают к США немцы).

Авторы пишут, что "гигантский, пожирающий бензин "Абрамс", требует постоянного обслуживания, поскольку он плохо подходит для местности и возможностей Украины". Но "если отправка нескольких танков "Абрамс" является ключом к выходу из тупика с потенциально гораздо большей партией "Леопардов", президент Байден должен дать свое согласие".

Москва готовится к крупному весеннему наступлению, которое, как ожидается, начнется в ближайшие два месяца. Украина может начать свое собственное наступление. Но американские танки нужно отправить Киеву не только для того, чтобы усилить Украину в решающий момент войны - а и "для того, чтобы сохранить решимость и единство Запада перед лицом самой серьезной угрозой, с которой он сталкивался более чем за поколение".

"Нерешительность Германии является критическим вызовом для единства Запада, и Байден не может сидеть сложа руки", - заключает издание.

08.22 В Киеве, Одессе и Днепре - с утра плановые отключения света.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил вчера, что Киеву сегодня позволят покрыть 67% потребностей, а Днепру - 54%.

08.14 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Угроза нанесения ракетных ударов и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

2. Россияне вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, увеличивают интенсивность применения авиации.

3. Отражены атаки в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

08.12 Германия не будет терять времени и продолжит тесный диалог с союзниками по поставкам танков для Украины. Об этом заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет Bild.

В то же время министр ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2.

"Мы ведем очень тесный диалог по этому вопросу с нашими международными партнерами, прежде всего с США. Чтобы быть максимально подготовленными к возможным решениям, в пятницу я поручил своей команде тщательно все изучить, чтобы в случае возникновения каких-либо обстоятельств мы не теряли времени даром", - заявил министр.