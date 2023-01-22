Бахмут - оперативно и стратегически незначительный военный пункт, но оборона этого города является стратегически обоснованной операцией, несмотря на ее издержки для Украины.

Такую мысль высказывает Институт изучения войны (ISW) в своей последней сводке.

Расходы, связанные с обороной Бахмута, значительны и, вероятно, включают альтернативные издержки, связанные с оттягиванием сил, необходимых для потенциальных украинских контрнаступательных операций в других местах. Но Украина также заплатила бы значительную цену, если бы позволила российским войскам легко взять Бахмут, утверждают аналитики ISW.

Логика такова: если бы российские войска взяли Бахмут относительно быстро и "малой кровью", они могли бы надеяться на расширение операций, а Украине пришлось бы спешно организовать оборонительные позиции на менее благоприятной местности.

Учитывают эксперты Института и политический момент, связанный с тем, как может быть воспринят уход из города общественностью.

Напомним, ранее ряд западных СМИ писали, что США советуют украинскому командованию отступить из Бахмута на новые рубежи обороны, чтоб сэкономить силы для подготовки наступления.

Также в Белом доме признали, что Россия добилась прогресса в районе Соледара и Бахмута.

Тем временем война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.