Российские силы добились прогресса в районе Соледара и Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию.

Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Я скажу, как говорил и раньше, что они достигли постепенного прогресса в обоих этих районах", - сказал он в пятницу на брифинге. Кирби при этом добавил, что США продолжают считать "эти города спорными", а также что прогресс был достигнут "экстраординарной ценой".

"Но даже если они добьются успеха в Бахмуте и Соледаре, это не изменит стратегическую динамику на поле боя, это не приведет к тому, что украинцы станут проигрывать", - полагает Кирби.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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