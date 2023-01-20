В Украине под Бахмутом погиб завербованный в ЧВК "Вагнер" 33-летний гражданин Танзании Таримо Немес, который ранее отбывал тюремный срок.

Об этом сообщает BBC News.

Родственники погибшего сообщили, что предостерегали его от поездки на войну. В октябре они узнали, что он записался в ЧВК и с тех пор не слышали от него новостей. О его смерти они узнали три недели назад.

"Последний раз мы с ним общались 17 октября, когда он уже был членом "Вагнера". Затем в декабре мы получили информацию от его друзей о его гибели", - сообщили они.

Таримо учился в Москве в Российском технологическом университете, но в 2021 году был осужден за преступления, связанные с наркотиками.

По словам родственников, ему пообещали освобождение из колонии в обмен на присоединение к "Вагнеру".

Это второй известный случай гибели африканца в войне. В ноябре погиб гражданин Замбии, который также был завербован в ЧВК "Вагнер" в одной из российских зон.

Напомним, правозащитники сообщают, что "вагнеровцы" начали вербовать женщин в российских тюрьмах.

При этом в российском Генштабе заявили, что "вагнеровцы" не входят в состав ВС РФ.