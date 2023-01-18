Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что ЧВК "Вагнер" в состав ВС РФ не входит.

В декабре 2022 года депутат Московской городской думы Евгений Ступин обратился в Минобороны с запросом относительно граждан, которые заключили контракт с ЧВК "Вагнер" и после этого пропали со связи.

В ответе за подписью Герасимова сказано, что ЧВК "Вагнер" не входит в состав ВС РФ и поэтому минобороны РФ не может содействовать налаживанию официальных контактов родственников сотрудников ЧВК с "работодателем".

Ответ датирован 29 декабря, когда Герасимов еще не был назначен командующим российскими войсками в Украине.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил потери ЧВК "Вагнер" в Украине. По его версии, в боях ранены либо погибли 29 543 бывших заключенных, которых рекрутировали в "армию" Евгения Пригожина.

Тем временем война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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