Бывший командир одного из отрядов ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, ранее рассказавший о внесудебных казнях своих сослуживцев, сбежал из России и запросил убежище в Норвегии.

Об этом сообщил проект Gulagu.net, информацию сам Медведев подтвердил изданию The Insider.

Как пишет Gulagu.net, Медведев сейчас находится под охраной в Норвегии и дает показания об известных ему преступления созданной Евгением Пригожиным ЧВК.

Границу с Норвегией Медведев пересек нелегально, добавили в Gulagu.net. При этом соблюдающие Дублинский регламент страны (в число которых входит Норвегия) не имеют права депортировать просителя убежища даже в случае незаконного пересечения границы. В стране можно оставаться на время рассмотрения запроса и апелляции на отказ.

В Gulagu.net говорят, что это первый случай, когда из России в Европу сбежал командир одного из подразделений ЧВК "Вагнер".

Медведев покинул расположение своего подразделения после того, как командиры без его согласия дважды продлили его четырехмесячный контракт: сначала до шести месяцев, а затем до восьми. Медведев утверждает, что после побега его стала преследовать служба безопасности ЧВК "Вагнер" при поддержке силовых ведомств.

В норвежской полиции подтвердили, что мужчина был задержан пограничным патрулем в ночь на 13 января за незаконное пересечение границы и запросил защиту и политическое убежище.

Сообщение об аресте распространила полиция округа Финнмарк, который граничит с Мурманской областью РФ. Там расположен единственный пограничный переход между Россией и Норвегией.

А агентство AP со ссылкой на местный Директорат по вопросам иммиграции добавляет, что Медведев готов и дальше свидетельствовать против владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина.

Дело Медведева было передано норвежской иммиграционной полиции. Россиянина перевели в центр для нарушителей миграционного законодательства в Осло.

Медведев был командиром Евгения Нужина, которого казнили кувалдой в ноябре. В декабре Медведев рассказал еще о минимум десяти казнях своих сослуживцев и заявил, что располагает видеозаписями казней двух человек.

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