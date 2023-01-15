Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил потери ЧВК "Вагнер" в Украине.

По его версии, в боях ранены либо погибли 29 543 бывших заключенных, которых рекрутировали в "армию" Евгения Пригожина.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Советник Андрея Ермака считает, что это 77% от общего числа осужденных, которые вступили в ряды "Вагнера" и называет общее их количество - 38 244 человека.

Источник своей информации Подоляк не озвучивает. У "Вагнера" своих потерь не публикуют.

Ранее мы писали, что руководитель фонда и общественного движения "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что ЧВК "Вагнер" начал вербовку в российских тюрьмах женщин-заключенных.

Также "Страна" публиковала видео о том, как Пригожин отправляет в Россию погибших "вагнеровцев".

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

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