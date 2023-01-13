Оборонный сектор России использует принудительный труд заключенных - британская разведка
Российский оборонный сектор, вероятно, прибегает к использованию труда заключенных, чтобы удовлетворить потребности производства в военное время.
Об этом пишет британская разведка.
В ноябре 2022 года Уралвагонзавод, крупнейший производитель танков России, после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний сообщил, что примет на работу 250 заключенных.
В России существует давняя традиция тюремного труда, но с 2017 года принудительный труд как отдельное уголовное наказание был вновь узаконен.
Заключенные представляют собой уникальный человеческий ресурс, который российские лидеры могут использовать для поддержки "специальной военной операции", в то время как желающих добровольцев по-прежнему не хватает.
Российский ВПК находится под сильным давлением Москвы, требующей увеличения производства, сообщает разведка.
По данным Белого дома, ЧВК "Вагнер" отправила на войну в Украину около 40 тысяч российских заключенных.
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