Российский оборонный сектор, вероятно, прибегает к использованию труда заключенных, чтобы удовлетворить потребности производства в военное время.

Об этом пишет британская разведка.

В ноябре 2022 года Уралвагонзавод, крупнейший производитель танков России, после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний сообщил, что примет на работу 250 заключенных.

В России существует давняя традиция тюремного труда, но с 2017 года принудительный труд как отдельное уголовное наказание был вновь узаконен.

Заключенные представляют собой уникальный человеческий ресурс, который российские лидеры могут использовать для поддержки "специальной военной операции", в то время как желающих добровольцев по-прежнему не хватает.

Российский ВПК находится под сильным давлением Москвы, требующей увеличения производства, сообщает разведка.

По данным Белого дома, ЧВК "Вагнер" отправила на войну в Украину около 40 тысяч российских заключенных.

Ранее правозащитник рассказывал, как в Украине гибнут более 80% бывших заключенных, воюющих в составе ЧВК "Вагнер".

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.