Украинская разведка предупредила о мошенничестве от ее имени

В Главном управлении разведки заявили об участившихся случаях мошенничества от его имени.

Об этом ГУР сообщает в телеграм-канале.

По данным ГУР, злоумышленники, прикрываясь именем главы управления разведки Буданова, "спекулируют чувствами украинцев и проводят благотворительные сборы с целью личной наживы".

"Главное управление разведки Министерства обороны Украине не проводит сборы средств на сторонних ресурсах и неверифицированных страничках в соцсетях. Напоминаем, что мы работаем только с благотворительными фондами и волонтерскими организациями, имеющими должную репутацию и историю деятельности. Просим вас не перечислять деньги неизвестным "благотворителям" и доверять только официальным сообщениям", - сообщает ГУР.

Ранее мы писали, что в Украине появился новый вид "мобильного" мошенничества на фоне отключений света.

Также сообщали, что во Львовской области мошенники рассылали письма о сборе денег для ВСУ от имени ОВА.

Кроме того, писали, что в полиции сообщали, что в Украине активизировались мошенники. Преступлений стало больше на треть.