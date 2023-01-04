Львовские патрульные за стуки обнаружили двух человек, находящихся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Один из случаев произошел на улице Гетьмана Мазепы. Неравнодушные граждане сообщили о том, что обнаружили мужчину, вероятно, без признаков жизни. Патрульные немедленно прибыли на место происшествия, привели его в сознание и, установив данные 39-летнего мужчины, выяснили, что тот находится в розыске Уманского районного управления полиции по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество, совершенное повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо причинившее значительный ущерб потерпевшему) УКУ.

Еще одним разыскиваемым человеком оказалась женщина, которая нарушила комендантский час. Патрульные обнаружили ее на проспекте Свободы. Во время проверки документов 35-летней жительницы Харьковщины патрульные установили, что она находится в розыске по ч. 1 ст. 115 (убийство) УКУ с середины декабря 2022 года.

Преступление произошло в 2020 году. Патрульные сообщили инициатору розыска о задержании женщины.

В обоих случаях патрульные сопровождали граждан в отделение полиции для дальнейшего установления обстоятельств происшествия.

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