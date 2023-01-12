Сегодняшние перестановки в высших эшелонах российской армии говорят о неудачах Кремля, считает британская разведка.

По мнению разведки, перестановки, которые в среду произошли в рядах высшего военного командования России, свидетельствуют о том, что в Кремле осознают, насколько провально идет для них военная кампания.

"Назначение начальника Генштаба командующим театром военных действий является показателем все большей серьезности ситуации, перед которой стоит Россия, и четким признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России", - говорится в сообщении разведки.

По ее мнению, сегодняшние перестановки вызовут серьезное недовольство в рядах ультранационалистов и "военкоров", которые обвиняли Герасимова в военных неудачах, в то время как отстраненный от командования армией Сергей Суровикин пользовался их широкой поддержкой.

Назначение Суровикина одним из замов Герасимова нанесло его (Суровикину) авторитету и влиянию значительный урон, заключает британская разведка.

Ранее "Страна" сообщала, что командующим объединенной группировкой российских войск в Украине назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Напомним, Суровикина назначили командующим российской "спецоперацией" в Украине в начале октября.