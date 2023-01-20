В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 20 января. Сообщается, что российские войска наступают на Донбассе и под Запорожьем, а также обстреливают Соледар и Краматорск.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ наступает на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях – обороняется. Россияне нанесли два ракетных (по Краматорску) и 12 авиаударов. Также совершили 29 обстрелов РСЗО, в т. ч. по Никополю. На Бахмутском направлении армия РФ, по сообщению Генштаба ВСУ, опять обстреляла Соледар и Клещеевку. То есть, потерю этих населённых пунктов (о чем ранее заявляли россияне) украинское командование не подтверждает. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян и 3 – по позициям ЗРК.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли два населенных пункта под Херсоном. Мужчине оторвало ногу, ранен подросток.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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