Федеральная служба разведки Германии (БНД) "встревожена из-за высоких потерь, понесенных украинской армией в боях за стратегически важный город Бахмут".

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, служба внешней разведки проинформировала политиков по безопасности в Бундестаге на секретном совещании на этой неделе, что в настоящее время украинская армия ежедневно теряет в боях с россиянами трехзначное число солдат.

Немецкая разведка предупредила, что взятие Бахмута россиянами будет иметь серьезные последствия, поскольку позволит России продвинуться дальше вглубь Донбасса. БНД также сообщила, что российская армия действовала под Бахмутом с беспощадной жестокостью.

На брифинге говорилось, что Россия в настоящее время бросает солдат вперед, как пушечное мясо, и что высокие потери в собственных вооруженных силах, видимо, не играли роли в тактике ведения войны Россией.

По данным Генштаба ВСУ, россияне сосредоточили усилия на наступлении у Бахмута.

Тем временем война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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