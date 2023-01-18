В сети появились видео, как сейчас выглядит Бахмут в Донецкой области, который подвергается мощным обстрелам.

На роликах видно, что большая часть города разрушена вследствие боевых действий.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что самые горячие точки фронта на данный момент - Соледар, а также Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

Помимо этого, газета Washington Post писала, что украинскому командованию предстоит сделать выбор - стоит ли ему удерживать Бахмут Донецкой области или же отступить из города, чтобы сберечь силы.

Также The Wall Street Journal писал, что Украина несет большие потери на участке фронта Бахмут-Соледар.

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.