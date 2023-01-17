В районе Соледара Донецкой области происходит перегруппировка российских войск: они решают, где и как атаковать украинскую группировку в районе Бахмута.

Об этом сообщил Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"История та же самая: Бахмут хотят полуокружить, отсечь нам фланги и заставить наши войска выйти из Бахмута под угрозой полного окружения", - добавил он.

Ранее в Генштабе заявляли, что россияне сосредоточили усилия на наступлении у Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.