США рекомендуют Киеву не тратить много сил на Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В Вашингтоне считают, что Украина потратила значительные ресурсы на защиту города, "но существует высокая вероятность того, что россияне в конечном итоге вытеснят украинцев из Бахмута", заявил изданию высокопоставленный чиновник США.

Однако, по его мнению, "это не приведет к каким-либо стратегическим сдвигам на поле боя".

Впрочем, в Украине возражают, считая, что защита Бахмута позволяет ВСУ готовиться к наступлению на юге страны.

"США работают с украинцами над этим компромиссом", - сказал чиновник.

Также Вашингтон советует Украине не равняться на Россию в применении артиллерии, потому что в конечном итоге Москва получит преимущество за счет истощения ВСУ.

"Вот почему последняя поставка вооружений США включает бронетехнику - это поможет Украине изменить то, как она ведет войну", - сказал американский чиновник.

Ранее агентство AFP написало, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута.

А в Белом доме вчера признали, что российские силы добились прогресса в районе Соледара и Бахмута. Но добавили, что это не изменит стратегическую ситуацию.