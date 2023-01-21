Это истощит ВСУ. США рекомендуют Киеву не тратить много сил на защиту Бахмута - СМИ
США рекомендуют Киеву не тратить много сил на Бахмут Донецкой области.
Об этом сообщает агентство Reuters.
В Вашингтоне считают, что Украина потратила значительные ресурсы на защиту города, "но существует высокая вероятность того, что россияне в конечном итоге вытеснят украинцев из Бахмута", заявил изданию высокопоставленный чиновник США.
Однако, по его мнению, "это не приведет к каким-либо стратегическим сдвигам на поле боя".
Впрочем, в Украине возражают, считая, что защита Бахмута позволяет ВСУ готовиться к наступлению на юге страны.
"США работают с украинцами над этим компромиссом", - сказал чиновник.
Также Вашингтон советует Украине не равняться на Россию в применении артиллерии, потому что в конечном итоге Москва получит преимущество за счет истощения ВСУ.
"Вот почему последняя поставка вооружений США включает бронетехнику - это поможет Украине изменить то, как она ведет войну", - сказал американский чиновник.
Ранее агентство AFP написало, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута.
А в Белом доме вчера признали, что российские силы добились прогресса в районе Соледара и Бахмута. Но добавили, что это не изменит стратегическую ситуацию.