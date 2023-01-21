Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 21 января.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

За сутки противник нанес семь ракетных (три из которых пришлись по Краматорску и Гуляйполю) и 15 авиационных ударов. Также произвел 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Никополя.

За минувшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки россиян у Новоселовского, Площанки и Краснопоповки Луганской области и Белогоровки, Раздолевки, Васюковки, Красной Горы, Ягодного, Бахмута, Предтечино, Водяного и Марьинки на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной замечены подразделения противника, однако наступательных группировок нет. Силами и средствами вооруженных сил РФ, переброшенными в Беларусь, активно ведется разведка объектов в Украине. От артиллерийского и минометного огня противника пострадали Волфино Сумской области, а также Гурьев Казачок, Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча, Бударки, Красное Первое, Каменка, Фиголевка и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись Таволжанка, Ольшаны, Орлянка, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял Новоегоровку, Макеевку, Невское, Площанку, Голиковое, Червонопоповку, Кременную и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении под огнем оказались Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Северное, Железное, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку и Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времьевка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавные в Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Марганец и Никополь Днепропетровской области и Антоновку и Херсон. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

Противник ежедневно несет потери. По имеющейся информации, более 300 раненых россиян находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области. Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали. В центральной больнице Нижних Сирогоз заменены все врачи, там теперь лечат только личный состав войск РФ. Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре - по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также было сбито два разведывательных БПЛА: "Орлан-10" и "Мерлин-ВР". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и два района сосредоточения и боеприпасов оккупантов.

Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 331-го дня войны. Генштаб заявлял, что Украина отбила атаки у ряда населенных пунктов. Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. В Немецкой разведке заявили о высоких потерях обеих сторон в этом районе. Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот", Германия не разморозила поставку танков, при этом поставит дополнительное вооружение и технику на миллиард евро.

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