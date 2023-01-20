Утром 20 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За сутки РФ нанесла 9 ракетных и 23 авиационных удара и более 80 обстрелов из РСЗВ.

2. Основные усилия враг сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском – обороняется.

3. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дилиевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожской.

4. Под видом совместных с Беларусью учений, Россия наращивает авиационную группировку.

5. В Крыму РФ готовится к скрытой мобилизации. В Севастополе вызовы в военкоматы начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.



6. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.