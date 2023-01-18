Утром 18 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Основные усилия противник сосредотачивает, наступая на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском направлении.

2. Украинские силы отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

3. Россия нанесла по Украине шесть ракетных ударов, три из которых - по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск. Также было 14 авиационных ударов.

Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили российский самолет Су-25.

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.