Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 19 января. Не утихают обстрелы восточных и южных областей Украины.

Главное в вечерней сводке:

1. Россияне нанесли 4 ракетных удара, из них 2 – по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области, и 15 авиаударов. Кроме того, произвели более 30 обстрелов из РСЗО.

2. Сообщается, что на Бахмутском направлении армия РФ обстреляла Соледар и Клещеевку, то есть они, как минимум, частично контролируются ВСУ.

3. На территории Беларуси продолжаются совместные учения ВКС РФ и белорусских ВВС и ПВО.

4. Авиация ВСУ нанесла 21 удар по районам сосредоточения россиян и 6 по позициям их ЗРК.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.