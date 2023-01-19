Противник продолжает обстрелы украинской территории. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 19 января. Не утихают обстрелы восточных и южных областей Украины.
Главное в вечерней сводке:
1. Россияне нанесли 4 ракетных удара, из них 2 – по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области, и 15 авиаударов. Кроме того, произвели более 30 обстрелов из РСЗО.
2. Сообщается, что на Бахмутском направлении армия РФ обстреляла Соледар и Клещеевку, то есть они, как минимум, частично контролируются ВСУ.
3. На территории Беларуси продолжаются совместные учения ВКС РФ и белорусских ВВС и ПВО.
4. Авиация ВСУ нанесла 21 удар по районам сосредоточения россиян и 6 по позициям их ЗРК.
Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.
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Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.