Утром в четверг, 19 января, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку о происходящем на фронте.

Она опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По данным Генштаба, ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов:

Белогоровка Луганской области,

Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

Отметим, Александро-Шультино находится около Константиновки, у трассы, ведущей на Головку и Торецк. Ранее в этом районе россияне атаковали Предтечино.

Также Генштаб сообщает, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается прежней. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян. Также сбит вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА "Мерлин-ВР".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения сил противника, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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