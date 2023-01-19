Многие страны Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Многие страны хотели бы предоставить танки, но они ждут соответствующих документов от тех государств, которые имеют на них право. Польша готова, Финляндия, Португалия, Испания и еще достаточное количество стран готовы обеспечить Украину даже небольшим количеством танков, которые у них есть на вооружении. И готовы были сделать это раньше. Мы все ожидаем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии (судя по всему, имеется в виду Германия, производитель танков Leopard - Ред.).

Вопрос танков остается актуальным. Он зависит от многих причин и, к сожалению, не зависит от желания Украины. Мы жмем политически, но, главное, жмем аргументированно: против тысяч танков РФ недостаточно мужества и мотивации наших военных. Нужно соответствующее оружие", - заявил Зеленский.

Напомним, Европейский парламент призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить поставки Украине немецких боевых танков Leopard.

Ранее мы писали, что накануне в Давосе Владимир Зеленский призвал союзников не медлить с поставками вооружений.

Также "Страна" рассказывала, что в Польше намекнули, что могут поставить танки Украине, не дожидаясь решения Германии.