США советуют Украине вывести силы из Бахмута.

Об этом передает AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, усиленное внимание Киева к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению ВСУ.

Пожелавший остаться неизвестным чиновник добавил, что в случае с Бахмутом время на стороне России, у которой больше артиллерийских ресурсов и военных.

Однако, сказал он, победа России здесь не приведет к каким-либо существенным изменениям в войне, поскольку украинские силы отступят на хорошо защищенные позиции.

Как указал чиновник, для обучения необходимо время, поэтому украинцам надо рассмотреть возможность обмена Бахмута на подготовку.

По его мнению, у Украины может не хватить ресурсов, чтобы и вести боевые действия в городе, и готовиться к наступлению ВСУ на юге страны.

Ранее в Белом доме признали, что Россия добилась прогресса в районе Соледара и Бахмута. Но там считают, что это не изменит стратегическую ситуацию.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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