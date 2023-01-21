В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 21 января. Сообщается, что российские войска наступают под Бахмутом и Запорожьем, а в Беларуси перемещаются подразделения территориальных войск.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник вел безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях. На других направлениях – ведет оборону. В течение суток противник совершил 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Особо отмечается усиление авиационной интенсивности на Бахмутском и Запорожском направлениях. Соледара в числе обстреливаемых россиянами населенных пунктов на Бахмутском направлении нет, но есть Клещеевка, о захвате которой вчера сообщало минобороны РФ. В Беларуси перемещаются подразделения территориальных войск. Также продлен срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси - на сей раз, до 30 января.

Ранее мы писали, что в разведке Германии обеспокоены трехзначными ежедневными потерями ВСУ в боях за Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 331-го дня войны. Генштаб заявлял, что Украина отбила атаки у ряда населенных пунктов. Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. В Немецкой разведке заявили о высоких потерях обеих сторон в этом районе. Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот", Германия не разморозила поставку танков, при этом поставит дополнительное вооружение и технику на миллиард евро.

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