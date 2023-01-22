Washington Post рассказывает, как живет Западная Украина во время войны. Две основные беды здесь - отключения света и большое количество похоронок, которые приходят местным жителям с фронта.

Самым большим напоминанием о войне является количество местных жителей, воюющих на востоке.

"На фронте около 600 наших мужчин из общины, насчитывающей около 18 500 человек. Многие погибли", - заявил журналистам Washington Post глава поселка Новый Яричив Петр Соколовский.

Газета описывает похороны одного из военных, который погиб под Бахмутом - Юрия Лойко. Похожая ситуация и в других селах.

"Каждый день из Бахмута привозят новых погибших. Молодые люди умирают - очень молодые люди. Это самое тяжелое для меня - так много моих знакомых умирает", - говорит 49-летняя Оксана Сервило, директор школы в соседнем селе Неслухов.

От проблем со светом эта часть Украины страдает не меньше, чем остальные.

Отключения электроэнергии происходят регулярно, самое продолжительное из них в конце ноября длилось около 30 часов. Во многих деревнях установлены большие генераторы, чтобы школы и другие важные объекты могли функционировать.

По словам мэра Львова Андрея Садового, российские ракеты поразили каждую электроподстанцию в регионе, а некоторые из них были поражены несколько раз.

"Ни одна не уцелела - все сильно повреждены. Это катастрофа", - сказал Садовой американским журналистам.

Даже там, где ударов было меньше всего, отключения электроэнергии никуда не делись.

"Мукачево Закарпатской области после захода солнца погружается во тьму. Река Латорица, протекающая через центр города, представляет собой черную ленту", - говорится в статье.

Импорт энергии из Европы ограничивается тем, что электричество в ЕС стоит вдвое или втрое дороже, чем в Украине. Но и без этого отключения сильно ударили по местной экономике. Во Львовской области после примерно 20 атак на инфраструктуру производство за год упало на 11 процентов. Другие западные регионы сообщили об аналогичном снижении.

Ранее Washington Post написала, что Украина стоит перед трудным выбором - удерживать Бахмут или отступить.

При этом Россия опять угрожает ядерной войной в ответ на поставки Украине западного оружия, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сделал соответствующее заявление вслед за Медведевым, который пригрозил ядерной войной из-за заявлений в Давосе о том, что Россия должна проиграть.