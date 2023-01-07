Россия добровольно не вернет под контроль Украины аннексированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Такое мнение выразили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-шеф Пентагона Роберт Гейтс в колонке для The Washington Post. Публикация вышла 7 января под заголовком "Время не на стороне Украины".

"Для Путина поражение не вариант… Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад", - говорится в публикации.

По мнению бывших американских топ-чиновников, экономика и военный потенциал Украины сейчас зависят от помощи Запада, в особенности от США. Нынешнюю обстановку Райс и Гейтс называют "военным тупиком". Они считают, что если ВСУ не удастся добиться прорыва на фронте, давление на Киев со стороны Запада будет расти.

Напомним, в Белом доме не ожидают окончания войны в Украине в ближайшие месяцы.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин заявил лидеру Турции Эрдогану, что согласен на мирные переговоры только после признания аннексии украинских территорий.